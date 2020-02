Almeno 14 bambini sono morti nella calca in una scuola elementare in Kenya (Di martedì 4 febbraio 2020) Lunedì pomeriggio Almeno 14 bambini sono morti nella calca in una scuola elementare di Kakamega, nel Kenya occidentale, e altri 40 sono stati feriti. È successo verso le 17, quando i bambini stavano uscendo dalla scuola. A confermare la notizia è ilpost

fanpage : Tragedia in #Kenya, sono morti almeno 13 bambini - SombreRifi : RT @fanpage: Tragedia in #Kenya, sono morti almeno 13 bambini - Noovyis : (Dramma in una scuola: morti almeno 13 bambini. Cosa è successo) Playhitmusic - -