Addio BlackBerry, i proprietari cinesi abbandonano (Di martedì 4 febbraio 2020) (Foto: BlackBerry) La società cinese Tcl ha comunicato lo stop alla progettazione, produzione e vendita di smartphone con marchio BlackBerry. La data già prefissata é quella del prossimo 31 agosto 2020. Non si conoscono le motivazioni di questa decisione e molti vedono come assai ostico un secondo ritorno dello storico marchio canadese. Ma qualche speranza c’è. Caratterizzati da una particolare attenzione alla sicurezza e a un design che riprende quello dei BlackBerry che scrissero la storia, proponendosi in chiave moderna, gli smartphone sfornati da Tcl hanno fatto il loro debutto nel 2017 dopo il primo fallimento (qui tutta la storia). BlackBerry é stata dominatrice quasi incontrastata sel segmento dei cellulari intelligenti per più di un decennio, apportando soluzioni e innovazioni che hanno riscontrato grande successo come le mail push e l’instant messaging. Tuttavia, ... wired

