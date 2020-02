SuperBowl 2020. Trionfano i Chiefs di Mahomes. E’ l’erede della “Capra” Tom Brady? (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’evento sportivo più seguito al mondo ha consacrato il giovane QB dei KC Chiefs, eccitante come l'half time show di JLo e Shakira. Mahomes ha sciorinato nei momenti decisivi del SuperBowl 2020 tutto il suo straordinario repertorio: capacità di rimediare ad errori anche gravi, occhio nella lettura delle situazioni di gioco, testa per decidere l’opzione migliore, braccio per lanciare al meglio i compagni alla conquista di centimetri preziosi, gambe per concludere l’azione come nel caso del primo TD. Mahomes ha ripreso in mano il SuperBowl 2020 dopo due errori che avrebbero steso un toro. Sotto pressione della difesa rivale dei San Francisco 49, è riuscito comunque a lanciare un siluro ricevuto da un compagno di squadra ribaltando la situazione in campo. Sotto di dieci punti, Kansas City ha rimontato e superato i rivali californiani. Vinto il SuperBowl, dopo ben 51 anni, KC ha ... optimaitalia

