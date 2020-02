Stefano Gheller rinuncia all’eutanasia: “Voglio vivere per vedere New York” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Aveva chiesto di sottoporsi all’eutanasia in Svizzera soltanto due mesi fa, ma l’affetto e la vicinanza di migliaia di persone gli ha fatto cambiare idea. Stefano ha 46 anni e dalla nascita soffre di una grave distrofia muscolare. A 14 anni è stato costretto a vivere sulla sedia rotelle e per tutta la vita ha sempre lottato contro la sua malattia. Stefano Gheller ha deciso, però, di rinunciare all’eutanasia che aveva richiesto qualche mese fa per realizzare uno dei suoi sogni: vedere la città di New York. “Non ho cambiato idea sul diritto al suicidio assistito – ha chiarito -, ma ho accantonato quel pensiero: se riesco a vivere con dignità, vivere è molto meglio che morire“. Stefano Gheller rinuncia all’eutanasia In un’intervista dello scorso dicembre Stefano Gheller rivelava di volersi sottoporre all’eutanasia in una clinica ... notizie

TerrinoniL : Stefano Gheller: «Adesso rinuncio all’eutanasia e sogno New York» - lucafaccio : @francescafagnan Stefano Gheller: «Adesso rinuncio all’eutanasia e sogno New York» -