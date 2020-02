Star Wars, l'attore che interpretò il piccolo Anakin chiuso in clinica psichiatrica - (Di lunedì 3 febbraio 2020) Alessandro Zoppo Lo ha rivelato Lisa, la madre dell’attore Jake Lloyd: "Gli è stata diagnosticata una schizofrenia paranoide, ma è affetto anche da anosognosia" I fan di Star Wars conoscono Jake Lloyd perché è stato il piccolo Anakin Skywalker nel film La minaccia fantasma, il quarto capitolo della saga e primo Episodio della trilogia prequel diretto da George Lucas nel 1999. Sono passati vent’anni e l’attore statunitense si è ritirato dalla recitazione: già nel 2012 iniziarono a circolare notizie preoccupanti sul suo stato di salute. Jake è malato di schizofrenia: finito in carcere nel 2015 dopo un arresto per eccesso di velocità e guida pericolosa senza patente, si è scoperto che l’incidente al volante era stato causato dal fatto che Lloyd non aveva preso i suoi psicofarmaci. Negli ultimi tempi dell’attore si erano perse le tracce. È stata la madre Lisa a riaccendere i ... ilgiornale

