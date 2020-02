Spagna: Boeing canadese in atterraggio d’emergenza a Madrid [VIDEO LIVE] (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un Boeing 767 della compagnia canadese Air Canadae’ costretto a una manovra di atterraggio di emergenza all’aeroporto di Madrid in Spagna. Lo riferiscono i media spagnolo. Il velivolo, del volo AC837 per Toronto, era decollato alle 14.30 dallo scalo della capitale, 15 minuti dopo la riapertura dell’apertura che era stato chiuso a causa della presenza di un drone nell’area. A bordi ci sono 130 passeggeri. Secondo le prime versioni – riporta El Pais – dopo il decollo ha subito gravi danni a una ruota, quindi il pilota ha deciso di interrompere il percorso e informare la torre di controllo per richiedere un atterraggio di emergenza. Sebbene la pista sia gia’ abilitata, con tutti i servizi di emergenza preparati, l’aereo deve prima rilasciare quasi tutto il carburante attraverso i protocolli di sicurezza. L'articolo Spagna: Boeing ... meteoweb.eu

