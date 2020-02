Sicilia, il giallo dei sub morti in spiaggia: la procura diffonde le foto dei tatuaggi (Di lunedì 3 febbraio 2020) La chiave forse è nei tatuaggi. Non si riesce a risolvere il giallo dei sub trovati morti sulle spiagge Siciliane. E la procura di Termini Imerese ha deciso di diffondere le foto di due delle tre vittime. Le immagini sono state diffuse dall’edizione palermitata di Repubblica. Ritraggono i particolari tatuaggi dei due sub trovati morti a riva nelle ultime settimane in Sicilia. Sono uomini di razza caucasica: indossavano delle mute e in un caso un paio di scarpe da tennis. Indizi scarsi, soprattutto perché nessuno ha denunciato la scomparsa dei cadaveri. E non risultano naufragi. Un vero e proprio mistero, soprattutto se si incrocia la storia dei sub con l’hashish arrivato a pacchetti sulle rive del litorale che va da Cefalù a Messina. Da dove viene quella droga? Da una nave di trafficanti naufragata? E cosa stavano facendo i sub? Stavano cercando di recuperarla? È in questo ... ilfattoquotidiano

