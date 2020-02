Sampdoria-Napoli 2-4: vittoria di carattere per la squadra di Gattuso (Di lunedì 3 febbraio 2020) Serie A, Sampdoria-Napoli: il risultato e i marcatori del match che chiude la giornata di Serie A. Serie A, Sampdoria-Napoli. Chiude il quadro della giornata di Serie A la sfida tra Sampdoria e Napoli con la squadra di Gennaro Gattuso che cerca continuità per continuare a sognare un posto in Europa (la classifica di Serie A). Sampdoria-Napoli, risultato e marcatori Di seguito il risultato e i marcatori della partita Sampdoria-Napoli 2-4 Marcatori: 2′ Milik, 15′ Elmas, 25′ Quagliarella, 70′ Gabbiadini, 82, Demme, 90’+7 Mertens Gennaro Gattuso La cronaca del match Prova a partire forte il Napoli che occupa bene il campo e tiene alto il baricentro per provare ad impedire alla Sampdoria di costruire il suo gioco in maniera ragionata. La squadra di Gattuso passa in vantaggio dopo appena due minuti con Milik che su cross dalla sinistra ... newsmondo

SuperSportTV : ?? Sassuolo ?? ?? Lazio ?? ?? Udinese ???? ?? Sampdoria ?? ?? Cagliari ?????? ?? Roma ?? ?? Parma ???? ?? Napoli ?? ?? Fiore… - OptaPaolo : 2 - Demme è il secondo “Diego” a segnare in Serie A con il Napoli, dopo Maradona, che realizzò la sua ultima marcat… - SkySport : ???? Serie ?? – 22^ Giornata ?? #Sampdoria ?? #Napoli 2-4 ? #Milik (3’) ? #Elmas (16’) ? #Quagliarella (26’) ? rig.… -