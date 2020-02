“Non lavora più e…”. Rita Rusic affonda Adriana Volpe. Dopo il Grande Fratello Vip, la ex di Cecchi Gori decide di svelare tutto… (Di lunedì 3 febbraio 2020) Rita Rusic eliminata dal Grande Fratello Vip ospite di Barbara D’Urso nella puntata di Live – Non è la D’Urso andata in onda domenica 2 febbraio 2020. La ex moglie di Cecchi Gori è uscita dal reality a causa di un complotto organizzato contro di lei da Adriana Volpe e spifferato da Antonella Elia nel confessionale. Ed è proprio questo che Barbara D’Urso vuole sapere da Rita. Durante la puntata del programma della D’Urso vengono mandate le immagini di un confessionale dove la Volpe le dava della maleducata. “Peccato che io non parlavo con lei e non mi interessava quello che mi stava dicendo”, replica Rita Rusic. E la D’Urso insiste:“Non ti piace la Volpe?”. Rita Rusic risponde così: “Io sono entrata nella Casa senza preconcetti e mi piaceva capire le persone. Non avevo niente contro nessuno, è lei che si è messa contro di me, senza nessuna ragione. Il problema è che in me ha visto ... caffeinamagazine

