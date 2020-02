Meteo estremo: caldo assurdo in Spagna e Francia, temperature da mese di Giugno, fino a 27 gradi! (Di lunedì 3 febbraio 2020) CRONACHE Meteo: l'inizio di Febbraio è stato caldissimo sulla Francia meridionale e la Spagna atlantica e mediterranea. Il motivo è dovuto alla rimonta di un cuneo anticiclonico di origine africana, con isoterme che hanno raggiunto i 12-13 gradi a 1500 metri di altezza, con un afflusso di aria molto mite che, seguendo la circolazione anticiclonica, si è diretto dall'interno del Marocco verso l'Atlantico meridionale e da qui verso la Francia meridionale. Il 2 Febbraio, alcune località francesi hanno superato il proprio record di caldo per la prima decade di Febbraio, tra le quali Biarritz con 24,1°C, Beziers con 23,5°C, Perpignan con 23,3°C (precedente 23°C dell'8 febbraio del 1948) e Montpellier con 22,1°C. La località francese di Cambo Les Bains, situata nel dipartimento dei Pirenei Occidentali (sud-ovest della Francia) ha registrato una temperatura eccezionale di ... meteogiornale

