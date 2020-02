**Mafia: Di Matteo (Csm), 'su strage Borsellino mai partecipato a riunioni con pm Boccassini'** (Di lunedì 3 febbraio 2020) Caltanissetta, 3 feb. (Adnkronos) - "Io con Ilda Boccassini non ho mai avuto, né mentre era a Caltanissetta né dopo, la possibilità o la fortuna, l'occasione, di parlare con lei non solo della strage di via D'amelio ma delle indagini". Lo ha detto il consigliere del Csm Antonino Di Matteo deponendo liberoquotidiano

TV7Benevento : Mafia: Di Matteo (Csm), 'Non ricordo lamentele di Scarantino per il gruppo Falcone-Borsellino'... - zazoomblog : Mafia: Di Matteo (Csm) su strage Borsellino dubbi molto seri su credibilità Scarantino - #Mafia: #Matteo #(Csm)… - TV7Benevento : Mafia: Di Matteo (Csm), 'su Scarantino abbiamo dato giudizio attendibilità limitato'... -