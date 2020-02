Lega,proroga 6 mesi indagini su Savoini

proroga di 6 mesi delle indagini per corruzione internazionale nei confronti di Gianluca Savoini, ex portavoce di Salvini e presidente dell'Associazione LombardiaRussia, dell'avvocato Gianluca Meranda e dell'ex bancario Francesco Vannucci. Il gip ha accolto la richiesta della Procura. I tre sono indagati per la vicenda di presunti fondi russi alla Lega, al centro della trattativa all' hotel Metropole di Mosca.(Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Gip di Milano Clemente ha disposto ladi 6delleper corruzione internazionale nei confronti di Gianluca, ex portavoce di Salvini e presidente dell'Associazione LombardiaRussia, dell'avvocato Gianluca Meranda e dell'ex bancario Francesco Vannucci. Il gip ha accolto la richiesta della Procura. I tre sono indagati per la vicenda di presunti fondi russi alla, al centro della trattativa all' hotel Metropole di Mosca.(Di lunedì 3 febbraio 2020)

