La corsa di Amazon non si ferma: nel quarto trimestre del 2019 superato il trilione (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il quarto trimestre del 2019 è stato chiuso in positivo da Amazon: 3,2 miliardi di profitti e 87,44 miliardi di fatturato. Il titolo vola in Borsa. NEW YORK (STATI UNITI) – Amazon vola anche nel quarto trimestre del 2019. Una chiusura dell’anno in positivo per la multinazionale che ha superato anche le previsioni. Numeri record con un 3,2 miliardi di profitti e 87,44 miliardi di fatturato. Cifre in positivo rispetto al precedente trimestre: +8% per quanto riguarda il primo dato e +21% per il secondo. E la Borsa sorride visto che le azioni hanno fatto registrare un’impennata del 13% e una capitalizzazione di mercato che ha sfondato il muro dei mille miliardi di dollari. Jeff Bezos l’uomo più ricco al mondo I numeri di Amazon consentono a Jeff Bezos di diventare sempre più l’uomo più ricco al mondo. Nell’ultimo trimestre ... newsmondo

