In video il Samsung Galaxy Z Flip: parallelismo con Motorola RAZR 2019 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il passo che mancava per fare la conoscenza del Samsung Galaxy Z Flip è stato finalmente compiuto: il secondo pieghevole del colosso di Seul si è mostrato in un breve video, che però ci offre spunti necessari per imbastire un ragionamento completo su quello che ci aspetta. Il filmato è stato condiviso su Twitter da Ben Geskin, e ci mostra il Samsung Galaxy Z Flip da aperto e da chiuso (in quest'ultimo caso la somiglianza con il Game Boy Advance SP è veramente palpabile). Finiture esterne con un piccolo display indicante le informazioni essenziali Come potete vedere dalla clip, la parte esterna è rivestita da una finitura lucida, praticamente a specchio, e caratterizzata da un piccolo schermo secondario che dà indicazioni su data, ora e percentuale di carica residua (si era parlato di un piccolo schermo da 1.06 pollici con risoluzione di 300 x 116 pixel, dotato di tecnologia ... optimaitalia

