Claudio Lippi ancora a casa e a La prova del cuoco arriva Silvia Salemi, un disastro in cucina (Foto) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una nuova settimana per La prova del cuoco ma Claudio Lippi purtroppo è ancora a casa (foto). Un saluto di Elisa Isoardi allo zio Claudio che si sta riprendendo da un’influenza normalissima, lo sottolinea, visto il periodo complicato su altri virus. Niente del genere per il conduttore che sta facendo i conti con l’influenza di stagione come tanti altri italiani. Mentre zio Claudio manca al pubblico e a Elisa Isoardi, arrivano in cucina Silvia Salemi e Rosanna Fratello. E’ la settimana dedicata al festival di Sanremo 2020 e anche a La prova del cuoco come negli altri programmi televisivi si parla di canzoni, si ricordano le gare del passato, gli artisti. Silvia Salemi e Rosanna Fratello protagoniste oggi più di Sanremo che delle ricette. In particolare la Salemi non sa nemmeno dove si trovi la cucina. Lo ha confessato ma anche se non avesse detto niente sarebbe visto benissimo. Silvia ... ultimenotizieflash

