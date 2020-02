Carlo diventa re? Le sue idee rivoluzionarie allarmano la Regina (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il principe Carlo è davvero vicino al trono del Regno Unito? Le sue idee, però, preoccupano la Regina Elisabetta, che cerca di fargli cambiare idee in tutti i modi: ecco di cosa si tratta. Il principe Carlo sarà re dopo la Regina Elisabetta? Da ben 71 anni il principe Carlo aspetta la sua occasione per dimostrare di poter essere un buon re. Di certo ha battuto un record, diventando in tutti questi anni l’erede al trono più longevo di sempre, figlio di una Regina che ha il record di anni di regno. Ma se li inglese (e alcune voci) sono convinti che dopo la Regina Elisabetta sarà il principe William a prendere il trono, gli esperti sono convinti che la Sovrana non sia pronta a cambiare le regole di successione. Di certo William e Kate porterebbero una ventata di freschezza alla monarchia inglese, e la Regina Elisabetta sarebbe più tranquilla dal momento che le idee di Carlo la ... velvetgossip

carlo_boitrero : RT @DebAttanasio: Mi concedo una profezia a lunga scadenza sulla #brexit. La Scozia si stacca, l'Irlanda si riunisce, il Galles dice 'e io… - carlo_masera : RT @DebAttanasio: Mi concedo una profezia a lunga scadenza sulla #brexit. La Scozia si stacca, l'Irlanda si riunisce, il Galles dice 'e io… -