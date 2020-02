Capodichino, crescita record di passeggeri nel 2019: +9%. Barbieri: Ora investiremo in qualità (Di lunedì 3 febbraio 2020) 10,9 milioni circa i passeggeri accolti nel 2019 all’aeroporto di Napoli con un incremento del 9% rispetto al 2018, contro una media degli aeroporti italiani del +4%. Si è trattato di uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente che ha visto un incremento maggiore dei passeggeri rispetto ai movimenti (decolli e atterraggi). I volumi sono cresciuti oltre la media nazionale grazie ad una strategia commerciale che mira ad incentivare l’uso di aeromobili più grandi e di ultima generazione, a minor impatto ambientale, sia in termini di emissioni che di rumore e con un load factor alto (dato che misura il rapporto tra passeggeri trasportati e posti offerti). Nel 2013 ogni volo aveva in media a bordo 112 passeggeri, nel 2019 i passeggeri per volo sono saliti a 141. L’aumento del traffico è stato anche qualitativo grazie all’ingresso ed al consolidamento di vettori di grandi dimensioni. ... ildenaro

