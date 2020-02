Traffico Roma del 02-02-2020 ore 18:30 (Di domenica 2 febbraio 2020) CODE A TRATTI LUNGO IL RACCORDO ANULARE, TRA VIA CASILINA E VIA APPIA, SULLA CARREGGIATA INTERNA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, INCIDENTE E Traffico IN CODA, TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. TERMINATO L’INCOLTRO DI CALCIO ALLO STADIO OLIMPICO, Traffico CONGESTIONATO IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE, IN PARTICOLARE CODE SULLA TANGENZIALE EST, DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA SALARIA, E TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E IL BIVIO A 24, TUTTO VERSO SAN GIOVANNI. CODE A TRATTI, LUNGO VIA FLAMINIA, DA VIA TOR DI QUINTO AL RACCORDO ANULARE, VERSO IL RACCORDO. LUNGO VIALE DEL MURO TORTO, Traffico INCOLONNATO DA PONTE REGINA MARGHERITA A VIALE DEL POLICINICO, VERSO PIAZZA DELLA CROCE ROSSA.. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON ... romadailynews

virginiaraggi : Il progetto #StradeNuove va avanti: oggi voglio parlarvi di viale Palmiro Togliatti, nel quadrante est di Roma. Si… - repubblica : Coronavirus, primi due casi confermati in Italia: sono turisti cinesi a Roma. Chiuso il traffico aereo con la Cina - katsuyatakasu : Coronavirus, l'Italia chiude il traffico aereo: ma a Roma e Milano atterrati passeggeri dalla Cina -