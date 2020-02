Sondaggio Youtrend, Giorgia Meloni pronta a superare il M5s: guadagna più di mezzo punto e vola all'11% (Di domenica 2 febbraio 2020) Ma quale «effetto Emilia-Romagna»! La Lega continua a veleggiare oltre il 30%, il centrodestra è in ulteriore crescita, se si votasse oggi per il parlamento la coalizione sarebbe a un passo dall' avere la maggioranza assoluta dei consensi. Chi, a sinistra ma non solo, parla di «effetto Emilia-Romagn liberoquotidiano

PaoloCaminiti1 : Sondaggio Youtrend, Giorgia Meloni pronta a superare il M5s: guadagna più di mezzo punto e vola all'11% - Zedal : @Linus2k Sei tu che non capisci forse sei più agio con i prolassi anali che con l'interpretazione della legge.... C… - Zedal : #exitpoll #ElezioniEmiliaRomagna #sondaggipredittivo ....risultato del sondaggio predittivo su YouTrend CDX 45.1%,… -