Roma, Kluivert: «Fase difensiva? Se non la sai fare non vai in campo» (Di domenica 2 febbraio 2020) Roma, parla Justin Kluivert: «Ero terribile in Fase difensiva al mio arrivo. Se non sai farla non vai in campo: si deve essere all’altezza» Justin Kluivert, attaccante della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn. Ecco il pensiero dell’olandese: «Quando sono arrivato qui ero terribile in Fase difensiva quindi mi sono focalizzato molto su questo. Nella Fase di non possesso avevo molti problemi e in Italia devi saper giocare anche per gli altri: se non difendi non vai in campo. Devi dimostrare di essere all’altezza quando hai il pallone, ma anche quando devi recuperarlo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

