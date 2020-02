Roberto Farnesi vittima di stalking | condannata una donna | Fatta giustizia

Coronavirus - Roberto Speranza : "Al lavoro insieme alla Farnesina sugli italiani bloccati in Cina" : Per quanto riguarda gli italiani bloccati in Cina a causa del Coronavirus, “questa partita è coordinata dalla Farnesina e dall’unità di crisi. Noi come ministero della Salute siamo stati coinvolti sin dall’inizio ed entreremo in funzione come servizio sanitario nazionale nel momento in cui questi italiani torneranno in Italia per seguire i protocolli previsti in questi casi a livello internazionale”. ...