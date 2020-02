Prof di Firenze attacca Liliana Segre, il preside: "Non si presenti a scuola" (Di domenica 2 febbraio 2020) Aveva definito la senatrice a vita "personaggio in cerca di pubblicità". Il preside della media Mazzanti: "Le ho inviato una mail per dirle di non presentarsi domani". E annuncia: avvierò l'iter formale. Lettera di solidarietà alla testimone della Shoah da 78 docenti... repubblica

