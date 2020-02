Per gli 80 anni di Fausto Bertinotti ci sarà Berlusconi (ma non Romano Prodi) (Di domenica 2 febbraio 2020) Il 22 marzo 2o2o Fausto Bertinotti compirà 80 anni. Oggi, Goffredo De Marchis su Repubblica ha svelato alcuni dettagli su una festa che verrà organizzata a Roma tra poco più di un mese. L’ex leader di Rifondazione Comunista ed ex presidente della Camera ha voluto organizzare un evento con tante personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e della politica. Tra queste, a quanto pare, potrebbe esserci Silvio Berlusconi che è stato invitato, mentre non ha ricevuto inviti Romano Prodi. LEGGI ANCHE > Cosa ha detto realmente Fausto Bertinotti su Giorgia Meloni Fausto Bertinotti invita Berlusconi alla sua festa di 80 anni Una vera e propria ironia della sorte. Fausto Bertinotti è stato al governo con il professore bolognese per due volte: nel 1998 fu l’artefice del crollo del suo esecutivo. Nel 2008, da presidente della Camera, non riuscì a impedire il logoramento ... giornalettismo

Pontifex_it : Chi tiene lo sguardo su Gesù impara a vivere per servire. Non aspetta che comincino gli altri, ma si mette in cerca… - GiuseppeConteIT : Oggi pomeriggio al Comitato Operativo del @DPCgov per coordinare gli interventi a tutela della salute dei cittadini… - matteograndi : La differenza principale fra Sars e #Coronavirus è che nel 2002 non esistevano i social. E gli imbecilli avevano u… -