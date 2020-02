Pallanuoto A2 femminile: La Carpisa Yamamay Acquachiara non giocherà a Catania (Di domenica 2 febbraio 2020) Pallanuoto, A2 femminile: Annullata la partita tra Brizz Nuoto e la Carpisa Yamamay Acquachiara. Cancellato il volo per Catania. Levataccia per i componenti della squadra, appuntamento di buon mattino all’aeroporto di Capodichino per partire alla volta di Catania dove alle 13.30 la Carpisa Yamamay Acquachiara femminile avrebbe dovuto sfidare la Brizz Nuoto. Tutto bene fino al momento del decollo. Dopo essere saliti sull aereo AZ1268 tutti i passeggeri, compreso il team biancazzurro, sono stati fatti rapidamente scendere per un guasto tecnico al velivolo. Poco dopo, i vigili del fuoco con ingegneri e tecnici preposti sono saliti a bordo. Attesa interminabile di oltre 3 ore che ha provocato, oltre ai mancati appuntamenti con le coincidenze di volo previste, notevoli disagi a tutti i passeggeri. Solo dopo oltre tre ore la compagnia di volo ha annunciato che l’aereo non poteva ... 2anews

