PAGELLE Atalanta-Genoa: Ilicic ancora in gol, bene Sanabria VOTI (Di domenica 2 febbraio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Atalanta Genoa Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Atalanta e Genoa, valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Ilicic FLOP: Djimsiti VOTI Atalanta (3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 6.5, Palomino 6, Djimsiti 5; Hateboer 5, De Roon 5.5, Pasalic 5.5 (dal 54′ Freuler 6), Gosens 6; Gomez 5.5; Ilicic 7 (dal 76′ Muriel 6), Zapata 6.5 (dal 62′ Malinovskyi 5.5). Genoa (3-5-2): Perin 6.5; Biraschi 5, Romero 5.5, Masiello 6; Ghiglione 5.5 (dal 92′ Goldaniga s.v.), Behrami 5, Schone 6, Struraro 7, Criscito 6.5; Pinamonti 6 (dall’86’ Destro s.v.), Sanabria 7 (dall’84’ Cassata s.v.). Leggi su Calcionews24.com calcionews24

