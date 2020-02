Oriana Sabatini innamorata di Dybala: "Mi rende felice" - (Di domenica 2 febbraio 2020) Marco Gentile La sexy modella, cantante e attrice argentina Oriana Sabatini ha incensato il suo compagno Paulo Dybala: "Mi supporta in tutto ciò che faccio nella mia carriera" Oriana Sabatini e Paulo Dybala fanno coppia fissa ormai da mesi. La bella cantante, modella e attrice argentina è molto conosciuta in patria e non solo naturalmente per essere la nipote d'arte dell'ex fuoriclasse del tennis Gabriela Sabatini capace di vincere 27 tornei Wta e un torneo del Grande Slam, gli Us Open del 1990. Oriana e Paulo sono felicemente innamorati con Catherine Fulop, sexy madre della 23enne argentina, che qualche settimana fa aveva scherzato sul rapporto tra la figlia e l'attaccante della Juventus: "Gli dico che lo odio e lui risponde che si sta prendendo cura di lei. Di recente hanno compiuto un anno e inizialmente, sinceramente, volevo uccidermi". La suocera di Dybala ha anche ... ilgiornale

