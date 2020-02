Kobe Bryant e la religione (Di domenica 2 febbraio 2020) “Sono cattolico, sono cresciuto cattolico, i miei figli sono cattolici”. Nel pieno della tempesta più difficile della sua vita, un’accusa di stupro infamante, con una moglie sposata da poco e pronta ad andare via, Kobe Bryant aveva deciso di abbracciare la sua croce. Nella California e nella Los Ang ilfoglio

DAZN_IT : L'emozionante omaggio del Parco dei Principi a Kobe Bryant ?? - Eurosport_IT : 'La sensazione è di aver perso qualcuno di molto importante nella propria vita' ?? Ettore Messina ricorda così Kobe… - Eurosport_IT : 'In the words of Kobe #Bryant, #MambaOut. But in the words of us, not forgotten. Live on, brother.” . Il tributo d… -