George Soros: “La Brexit è un danno sia per l’Europa che per il Regno Unito” (Di domenica 2 febbraio 2020) L’intervista di George Soros ai microfoni del ‘Corriere della Sera’: “Le sardine un movimento che può fare bene al mondo”. ROMA – Lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera per il magnate George Soros che si è soffermato su diversi argomenti di politica internazionale, come la Brexit: “E’ un danno – ha ricordato – sia per l’Europa che per il Regno Unito. Il futuro resta molto incerto visto che Johnson e Bruxelles hanno due idee diverse sul futuro di questo accordo. E’ una situazione conflittuale“. C’è spazio anche per le elezioni americane: “Donald Trump nelle ultime uscite mi è sembrato molto convincente. Si è preparato molto bene per il voto ma non sarà semplice visto che i democratici possono candidare un buon leader. Mancano ancora 10 mesi e questo è un vero problema per il ... newsmondo

