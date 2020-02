Gazzetta: Il rinnovo di Allan è una formalità, De Laurentiis gli ha promesso che partirà a giugno (Di domenica 2 febbraio 2020) Si apre il capitolo rinnovi per il Napoli di De Laurentiis, primi fra tutti quelli in scadenza, ma c’è anche Allan tra quelli che la società sta discutendo in questo periodo. Ma è solo una formalità secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, dal momento che il brasiliano in scadenza nel 2023 dovrebbe lasciare Napoli a fine stagione È una vecchia promessa che gli fu fatta un anno fa, quando ebbe l’opportunità di passare al Psg, ma De Laurentiis ritenne poco soddisfacente l’offerta di 50 milioni fatta dal club parigino: ne avrebbe voluti 80. Da allora, il suo rapporto con la società s’è incrinato, toccando il fondo nei giorni dell’ammutinamento e del litigio con Edo, vice presidente e figlio di De Laurentiis L'articolo Gazzetta: Il rinnovo di Allan è una formalità, De Laurentiis gli ha promesso che partirà a giugno ilNapolista. ilnapolista

