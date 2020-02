Femminicidi, Conte: bilancio orribile

"Negli ultimi giorni in Italia si è compiuta una strage. Nell'arco di una settimana siamo costretti a registrare un: madri e figlie hanno perso la vita per mano di compagni o ex compagni". Così il premiersu Facebook. "Le donne continuano a essere vittime di violenze,di sopraffazioni", prosegue. "Abbiamo varato il Codice rosso e siamo pronti a renderlo ancora più efficace", ma il piano normativo non basta, perché "la violenza sulle donne è anche un problema culturale".(Di domenica 2 febbraio 2020)