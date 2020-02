Candelora 2020, origine della festa (Di domenica 2 febbraio 2020) Candelora 2020, il 2 gennaio di ogni anno la Chiesa Cattolica celebra il Giorno della Luce (oltre che il Giorno della Vita), con candele benedette che accompagneranno i fedeli tutto l’anno. C’è anche un bel proverbio che accompagna la Candelora, per capire se l’inverno finora presto o meno. La festa della Candelora viene celebrata sia dalla Chiesa Cattolica e anche dalla Chiesa Ortodossa e alcune Chiese protestanti. La Candelora è il nome popolare della festa della Presentazione al Tempio di Gesù che si celebra proprio il 2 febbraio di ogni anno. In questo giorno si benedicono le candele, simbolo ci Cristo che è luce che illumina le genti. Prima la festa veniva celebrata il 14 febbraio, 40 giorni dopo l’Epifania. Il nome Candelora deriva dall’antica festività romana pagata dei Lupercali, che si celebrava a metà febbraio. Anche loro usavano candele per ... bigodino

