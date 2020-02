Audio shock di Johnny Depp e l’ex Amber Heard. Lei ammette: “Ti ho colpito”, lui: “Sono spaventato” (Di domenica 2 febbraio 2020) Il contenuto di alcune registrazioni Audio pubblicate in esclusiva dal DailyMail.com che rivelerebbero nuovi dettagli del divorzio fra l'attore Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard. Nella confessione Audio, infatti, l'attrice 33enne ammetterebbe di aver colpito il divo di Hollywood e di avergli lanciato addosso "pentole, padelle e vasi" in un eccesso d'ira. Lui, di tutta risposta, si dice spaventato perché sente entrambi "in una fottuta scena del crimine". fanpage

