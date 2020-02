Virus Cina: primo caso confermato in Spagna (Di sabato 1 febbraio 2020) Il ministero della Sanità di Madrid ha confermato il primo caso di coronaVirus in Spagna, a La Gomera, nelle isole Canarie. E’ quanto emerge dalle analisi condotte dal Centro nazionale di microbiologia dell’Istituto di Sanità Carlo III di Madrid. Il paziente, un turista di nazionalità tedesca, si trova attualmente in isolamento in un ospedale dell’isola, come si legge nel nota del ministero della Sanità. L'articolo Virus Cina: primo caso confermato in Spagna sembra essere il primo su Meteo Web. meteoweb.eu

