Treviso, la piccola Emma ha perso la vita a causa di un virus (Di sabato 1 febbraio 2020) Emma era una bambina di soli dieci anni, solare e soddisfatta della sua vita, di Treviso. Purtroppo però, lo scorso martedì ventotto gennaio, il suo cuore ha cessato di battere per sempre, a causa di un virus che per lei è stato fatale. I medici hanno provato a salvarla, ma ogni loro tentativo si è rivelato vano. Una comunità ed una famiglia distrutta da quanto accaduto. Nessuno ancora oggi riesce a credere come sia potuto avvenire un evento simile ed infatti sono tutti a pezzi per questa grande perdita. Secondo le informazioni che sono state rese note, la piccola Emma ha iniziato ad avere la febbre ed i soliti malesseri, nella giornata di sabato. Per la madre ed il padre era una semplice influenza. Infatti nessuno di loro era preoccupato. La situazione è precipitata nella giornata di domenica, quando la temperatura di Emma, è salita a 41.3 ed i genitori hanno deciso di allertare ... bigodino

