Snowboard: a Mammoth Mountain nello slopestyle vincono i padroni di casa Anderson ed Henricksen (Di sabato 1 febbraio 2020) Terza gara stagionale, ancora una volta vincitori diversi per la Coppa del Mondo di Snowboard per lo slopestyle. Le finali al maschile e al femminile sono andate in scena oggi a Mammoth Mountain, negli Stati Uniti, con i padroni di casa che hanno fatto il doppio colpaccio: ad imporsi sono Dusty Henricksen e Jamie Anderson. Mostruosa la prova del giovanissimo classe 2003, reduce vincitore dei Giochi Olimpici giovanili. Henricksen è riuscito ad agguantare il primo successo della carriera a 16 anni, con una seconda run mostruosa chiusa in 84.51. Battuto il giapponese Ryota Kimata che in 83.83 già sognava il successo. Terza piazza per Justus Henkes, che conferma il podio agguantato in estate a Cardrona. Nella top-5 il canadese Francis Jobin e l’olandese Niek Van Der Velden. In casa Italia non trova una gran finale Emiliano Lauzi che è quindicesimo. Da una sorpresa assoluta tra gli ... oasport

Snowboard Mammoth Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Snowboard Mammoth