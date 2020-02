Scivola per 50 metri: grave escursionista nel Bergamasco (Di sabato 1 febbraio 2020) Un grave incidente in montagna si è verificato oggi in quota lungo il canale del Sacco sul Monte Alben, a cavallo tra Valle Seriana e Valle Brembana nella bergamasca. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino di Oltre Il Colle e l’Elisoccorso da Bergamo per soccorrere un escursionista di 57 anni Scivolato per 50 metri mentre stava salendo verso il Monte Alben con un amico. L’incidente è avvenuto a quota 1.800 metri: cadendo l’uomo è finito sulle rocce sottostanti e ha riportato traumi al dorso e al bacino. È stato trasportato in gravi condizioni a Bergamo.L'articolo Scivola per 50 metri: grave escursionista nel Bergamasco Meteo Web. meteoweb.eu

