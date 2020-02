Roma, il Sassuolo è avvisato: Dzeko punta a “quota 100” (Di sabato 1 febbraio 2020) Roma, il Sassuolo è avvisato in vista dell’anticipo di questa sera in campionato: Dzeko punta a “quota 100” Edin Dzeko è diventato il capocannoniere della Roma dell’ultimo decennio. Un lasso di tempo in cui il bosniaco ha segnato ben 97 reti, mentre un certo Totti – tra il 2010 ed il 2017, quando ha smesso di giocare – si era fermato a 68. Nel nuovo anno, però, la punta di Fonseca ha già siglato altre due reti. Portando così a 99 il computo complessivo delle sue marcature in giallorosso. La cifra tonda, insomma, è alle porte e Dzeko vuole raggiungerla alla prima occasione utile: il Sassuolo, avversario questa sera della Roma, è avvisato. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

