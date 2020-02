Roma, col mercato cambia la lista Uefa. Gli aggiornamenti (Di sabato 1 febbraio 2020) Roma, col mercato appena concluso muta la lista Uefa di Paulo Fonseca. Fuori Zaniolo, Jesus e Florenzi, dentro Cetin e Perez Col mercato appena concluso si modifica la lista Uefa della Roma. Eliminato, in maniera obbligatoria causa cessione, Alessandro Florenzi. Escono anche Juan Jesus e l’infortunato di lungo corso Zaniolo. Allo stesso tempo fanno il loro ingresso il giovane turco Cetin e il nuovo acquisto Carles Perez. Gli altri due ultimi arrivati, ovvero Villar e Ibanez, non sono ancora stati inseriti da Paulo Fonseca. Lo scrive Il Tempo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

