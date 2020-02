Owen Wilson nel cast di Loki, miniserie Marvel per Disney+ (Di sabato 1 febbraio 2020) Loki, Owen Wilson nel cast della serie Marvel per Disney+, in uscita nella primavera del 2021 con Tom Hiddleston protagonista. Vuoi per il numero ridotto di episodi, vuoi perchè il mondo Marvel è da sempre riuscito ad attrarre grandi star, che hanno così l’opportunità di partecipare in film (e ora serie) che incassano miliardi di dollari, Disney+ è riuscita ad assicurarsi un altra star. Parliamo di Owen Wilson che sarà nel cast della miniserie Marvel “Loki“, insieme al protagonista Tom Hiddleston. Come spesso accade non ci sono dettagli ufficiali sul ruolo che Wilson interpreterà in Loki, ma è certo che sarà un personaggio al centro della storia della serie. La produzione della serie è attualmente in corso, per un debutto previsto per la primavera del 2021. Loki, come anche le altre serie Marvel annunciate da Disney+, sarà prodotta da Kevin Feig. Michael Waldron e Kate ... dituttounpop

