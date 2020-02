Medio Oriente, Abu Mazen rompe i rapporti tra Palestina e Israele: «Non vendo Gerusalemme» (Di sabato 1 febbraio 2020) «Non accetterò l’annessione di Gerusalemme e non voglio passare alla storia come colui che ha venduto Gerusalemme. Non accetterà mai gli Usa come unico mediatore al tavolo dei negoziati con Israele». A tuonare è il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen, citato dall’agenzia di stampa Maan, che ha annunciato ufficialmente «la rottura di tutte le relazioni della Palestina con Israele e Stati Uniti» a seguito della presentazione del piano Trump che, secondo il presidente Usa, «conviene anche ai palestinesi». L’ “Accordo del secolo” siglato tra il presidente statunitense Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu prevede uno Stato frammentato e completamente contenuto all’interno di Israele, fatta eccezione per Gaza e il suo confine con l’Egitto. In sostanza, il popolo palestinese dovrebbe accettare di ... open.online

