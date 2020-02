LIVE Ciclocross, Mondiali U23 2020 in DIRETTA: Kuhn, Kamp, Benoist e Ronhaar in testa, Dorigoni in difficoltà dopo la caduta (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA GARA FEMMINILE ELITE DEI Mondiali DI Ciclocross DALLE 15.00 (SABATO 1° FEBBRAIO) 13.21 Dorigoni ha fatto un brutto fuorigiri e ora ne sta pagando le conseguenze. Intanto Vandeputte rientra sui primi. 13.20 Anche Ronhaar e Vandeputte fanno fatica. Ora Dorigoni è in difficoltà. 13.19 Kuhn e Benoist sembrano i più in palla. 13.18 Ora Kuhn accelera per non far rientrare Dorigoni. 13.17 Dorigoni sta riprendendo i primi, l’azzurro va fortissimo. 13.16 Dorigoni stacca Rouiller e si riavvicina ai primi nonostante qualche sbavatura di troppo. 13.15 Rouiller sta facendo il buco a Dorigoni e i due hanno perso qualche metro dagli altri cinque, mentre i due neerlandesi comandano la gara. 13.14 Cade Dorigoni, ma risale subito e non perde contatto dai primi. 13.13 Anche Pim Ronhaar, in passato campione d’Europa tra gli ... oasport

