Lazio, la delusione di Simone Inzaghi: “Giroud ci avrebbe fatto comodo” (Di sabato 1 febbraio 2020) Alla vigilia della partita con la Spal, il tecnico biancoceleste ha parlato del mancato arrivo del francese: "C'era l'idea di poterci migliorare, se fosse capitata l'occasione. L'acquisto di Giroud non si è potuto realizzare, ora andremo avanti coi nostri e chiederò uno sforzo più grande alla squadra e ai miei attaccanti. Il mercato non ha comunque cambiato niente". fanpage

sportli26181512 : #Lazio #SerieA Lazio, la delusione di Simone Inzaghi: “Giroud ci avrebbe fatto comodo”: Alla vigilia della partita… - mondoturf : @Max_883 Ripeto. Vado allo stadio e grido forza Lazio. Andrò in trasferta e anche domenica, come sempre. Ma la delu… - giuseppeaquil10 : E comunque il giorno che la lazio ci stupirà con un colpo last minute stappamo lo champaghe... Per ora zero delusio… -