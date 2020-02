Il sindaco Pd di Pesaro offre un posto in giunta alla capogruppo M5s. Ma Crimi: se accetta espulsa (Di sabato 1 febbraio 2020) Alleati al governo per le elezioni regionali in Umbria, ma per il municipio di Pesaro assolutamente no. Matteo Ricci, sindaco Pd del capoluogo marchigiano, ha proposto a Francesca Frenquellucci, capogruppo del Movimento 5 Stelle, di entrare in giunta comunale come assessore all’innovazione. «In questi mesi abbiamo avviato una collaborazione utilissima alla città e sull’Università. Abbiamo portato a casa insieme un risultato straordinario. Credo che possiamo essere il primo Comune in Italia a creare una collaborazione di questo tipo». Ho chiesto a Francesca Frenquellucci, capogruppo del movimento 5 stelle, di entrare in giunta comunale come assessore…Gepostet von Matteo Ricci am Samstag, 1. Februar 2020 Facebook Il post di Matteo Ricci E ancora: «Nelle condizioni politiche nazionali e cittadine che si sono create, l’ingresso in giunta di ... open.online

