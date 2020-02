Il Cantante Mascherato, fischi in studio: la rivolta del pubblico. “Nooooo” (Di sabato 1 febbraio 2020) Teo Mammucari trionfa a Il Cantante Mascherato con il suo Coniglio, battendo contro ogni pronostico il Leone, dietro cui si celava Al Bano. Dopo essere stato sMascherato ed incoronato vincitore del programma da Milly Carlucci, Mammucari ha confessato le proprie emozioni con l'ironia che lo contraddistingue: "Ho battuto Orietta Berti, Fausto Leali, Arisa. (Continua...) Mi vergogno come un cane! E chiedo scusa anche a Valerio Scanu". Inoltre il noto conduttore e attore romano ha svelato un retroscena che riguarda Al Bano: "Dietro le quinte mi ha chiesto 'ma si può sapere chi sei?'. Io gli ho risposto 'sono Mammucari' e lui mi fa 'li avevo indovinati tutti tranne te'. È stato un bellissimo complimento". Insorge il pubblico del Cantante Mascherato contro Milly Carlucci. Ai telespettatori dello show di Rai 1, infatti, non è andata a genio la scelta di svelare il volto di un altro ... howtodofor

