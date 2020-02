Giustizia: Sisto (FI), ‘vive grave crisi per debolezza politica’ (Di sabato 1 febbraio 2020) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – ‘Il mondo della Giustizia sta vivendo una profonda, gravissima crisi che riguarda diversi livelli, non ultimo quello della logistica: basti pensare al caso di Bari dove mancano magistrati, personale e una sede decente”. Così il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto, intervenendo all’inaugurazione dell’Anno giudiziario alla Corte d’Appello Bari. ‘C’è poi una evidente deriva causata dalla debolezza e dall’incompetenza della politica in materia di Giustizia e dalla tendenza a strumentalizzare la Giustizia stessa a fini di bassa sopravvivenza del Governo. La conseguenza è che sempre più spesso i giudici si trovano a fare da supplenti al potere legislativo con sentenze sempre più simili a vere e proprie leggi, come nel caso della sentenza della Consulta su Cappato. La soluzione è ripartire dal ... calcioweb.eu

