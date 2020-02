Francesca Fantoni | violentata e strangolata Autopsia choc | Pavarini resta in carcere

Bedizzole - Francesca Fantoni è stata violentata e poi strangolata : a stabilirlo l’autopsia : Francesca Fantoni, la 39enne uccisa a Bedizzole, nel Bresciano, è stata violentata e poi strangolata dal suo assassino. A stabilirlo l'autopsia. L'omicida, un concittadino della vittima, ha confessato e attenderà in carcere il processo per omicidio volontario. Francesca era scomparsa dallo scorso sabato sera ed era stata ritrovata, cadavere, lunedì mattina in un parco del paese.Continua a leggere

Omicidio Bedizzole - convalidato il fermo del presunto assassino di Francesca Fantoni : ha confessato : Il giudice per le indagini preliminari di Brescia ha convalidato il fermo di Andrea Pavarini, l'uomo che ha confessato l'Omicidio di Francesca Fantoni, la donna ritrovata morta lunedì 27 gennaio a Bedizzole. Il giovane, che resterà in carcere sino all'inizio del processo, non ha ancora rivelato il movente del suo crimine.Continua a leggere

Violentata e poi strangolata : così è stata uccisa e abbandonata nel parco Francesca Fantoni : I primi risultati dell'autopsia sul corpo della 39enne uccisa a Bedizzole da Andrea Pavarini: un omicidio forse compiuto per impedirle di raccontare quello che lui le aveva fatto

Francesca Fantoni : assassino e movente - cosa sappiamo – VIDEO : Perché è stata “uccisa a mani nude” Francesca Fantoni: assassino e movente, cosa sappiamo del delitto avvenuto a Bedizzole, nel bresciano. Ha confessato tutto Andrea Pavarini, trentaduenne bresciano accusato dell’omicidio di Francesca Fantoni. Nelle scorse ore per l’uomo è arrivata la convalida del fermo. Leggi anche –> Omicidio Torvajanica: uccisa anziana, chi è il giovane […] L'articolo Francesca Fantoni: ...

Omicidio Bedizzole - convalidato il fermo del presunto assassino di Francesca Fantoni : ha confessato : Il giudice per le indagini preliminari di Brescia ha convalidato il fermo di Andrea Pavarini, l'uomo che ha confessato l'Omicidio di Francesca Fantoni, la donna ritrovata morta lunedì 27 gennaio a Bedizzole. Il giovane, che resterà in carcere sino all'inizio del processo, non ha ancora rivelato il movente del suo crimine.Continua a leggere

Francesca Fantoni - Andrea Pavarini ha confessato per l’omicidio di Bedizzole : Francesca Fantoni, la vittima dell’omicidio di Bedizzole, è stata uccisa da Andrea Pavarini. La stesso 32enne ha confessato l’uccisione della donna, dopo che era stata indicata come possibile colpevole dall’accusa. La donna è stata trovata morta lunedì mattina in un parco pubblico della città che si trova in provincia di Brescia. Andrea Pavarini, assistita dal legale Ennio Buffoli, accusata dell’omicidio di Francesca ...

Bedizzole - omicidio di Francesca Fantoni : centinaia di persone la ricordano con fiori e candele : centinaia di persone hanno partecipato questa sera alla fiaccolata per ricordare Francesca Fantoni, 39 anni, trovata senza vita lunedì mattina in un parco pubblico di Bedizzole, nel Bresciano. I concittadini hanno lasciato fiori e candele davanti alla fotografia della donna. "Dobbiamo lottare perché non succedano più questi fatti", ha detto il sindaco del paese, Giovanni Cottini.Continua a leggere

Omicidio di Bedizzole - confessa l’assassino di Francesca Fantoni : è accusato di omicidio volontario : Ha confessato Andrea Pavarini, l’uomo accusato di aver ucciso Francesca Fantoni, trovata morta lunedì mattina in un parco pubblico di Bedizzole, nel Bresciano. L’uomo interrogato dai magistrati in carcere a Brescia ha ammesso le proprie responsabilità dinanzi alle prove fornite proprio dal giudice. Il 32enne è assistito dal legale Ennio Buffoli. Ha confessato Andrea Pavarini, l’uomo accusato di aver ucciso Francesca Fantoni, trovata morta ...

Brescia - omicidio Francesca Fantoni : confessa l’amico Andrea Pavarini : Testimoni avevano visto i due litigare la sera prima del ritrovamento del corpo. Lui ha 32 anni. La tragica fatalità: la ragazza uccisa come la compagna di banco Elena Lonati nel 2006

Strangolata a mani nude - così è morta Francesca Fantoni : Rosa Scognamiglio Ha confessato l'omicidio il 28enne sospettato di aver picchiato e strangolato Francesca Fantoni, la 39enne trovata morta nel Bresciano lunedì mattina "L'ho uccisa io". Sono state necessarie ore di interrogatorio prima che Andrea Pavarini confessasse di aver ammazzato Francesca Fantoni, la 39enne trovata morta lunedì mattina nel parco dei Bersaglieri, a Bedizzole, in provincia di Brescia. È rimasto in silenzio per ...

Omicidio di Bedizzole - ha confessato il 32enne arrestato : incastrato dal sangue di Francesca Fantoni sulla felpa : Ha confessato Andrea Pavarini. A 24 ore dal suo fermo, il 32enne ha ammesso le sue responsabilità: è stato lui a uccidere sabato sera Francesca Fantoni, la 39enne trovata morta in un parco pubblico di Bedizzole (Brescia) lunedì mattina. Sul corpo della donna erano ben visibili i segni di strangolamento. Dettaglio che aveva già convinto i carabinieri ad aprire un’indagine, coordinata dalla Procura, per Omicidio volontario. A far crollare ...

Brescia - omicidio Francesca Fantoni : confessa l’amico Andrea Pavarini : Il 28enne era stato visto litigare con la vittima la sera prima del ritrovamento nel parco del cadavere. L’interrogatorio questa mattina in carcere

Omicidio di Bedizzole - confessa l’assassino di Francesca Fantoni : è accusato di omicidio volontario : Ha confessato Andrea Pavarini, l'uomo accusato di aver ucciso Francesca Fantoni, trovata morta lunedì mattina in un parco pubblico di Bedizzole, nel Bresciano. L'uomo interrogato dai magistrati in carcere a Brescia ha ammesso le proprie responsabilità dinanzi alle prove fornite proprio dal giudice. Il 32enne è assistito dal legale Ennio Buffoli.Continua a leggere

Francesca Fantoni - uccisa e abbandonata in un parco : l'assassino ha confessato : Ad incastrarlo una felpa con il sangue della donna trovata nel parco di Bedizzole, in provincia di Brescia. Dopo due giorni...