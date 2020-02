Faicchio, incidente frontale tra due auto: padre e figlia in ospedale (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoFaicchio (Bn) – incidente stradale, questa sera, in pieno centro a Faicchio. Un’Audi, guidata da un 40enne del posto, ha impattato frontalmente con una Punto, condotta da un 44enne originario di Gioia Sannitica. A bordo di quest’ultima vettura anche una 19enne, figlia dell’autista, trasportata insieme al padre all’ospedale Rummo di Benevento in codice giallo. I due feriti lamentavano traumi cranici e contusioni varie. Illesi, invece, il 40enne e il fidanzato della giovane che viaggiava, anche lui, a bordo della Punto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari del 118 di Cerreto Sannita. L'articolo Faicchio, incidente frontale tra due auto: padre e figlia in ospedale proviene da Anteprima24.it. anteprima24

