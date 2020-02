Eva Henger ‘bollente’. Il lato B in primo piano: “Praticamente perfetta” (Di sabato 1 febbraio 2020) Eva Henger ha fatto finalmente pace con la figlia Mercedesz. È successo tutto nel salotto tv di Domenica Live!, dove Barbara d’Urso ha fatto sì che madre e figlia potessero ritrovarsi e ricongiungersi. Il rapporto tra le due si era incrinato quando Eva accusò Lucas Peracchi di essere un fidanzato violento con Mercedesz. Anche in quell’occasione la d’Urso aveva organizzato un confronto tra la Henger, la figlia e il genero ma non aveva raggiunto il risultato sperato. Il lieto fine è arrivato durante l’ultima puntata di Domenica Live. Dopo una discussione molto accesa, Mercedesz è riuscita a strappare delle scuse alla madre. “Dimmi almeno scusa per quello che hai detto su mio padre! Hai parlato male di me!”, ha chiesto la 28enne a mamma Eva. E lei, facendo un passo verso la figlia: “Non ti voglio offendere, non volevo offenderti e scusa se ti sei sentita offesa”, “Ha detto scusa, era ... caffeinamagazine

