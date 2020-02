È ufficiale: Londra non è più Europa (Di sabato 1 febbraio 2020) Parliament Square vestita a festaTutto è prontoVestiti a tema per festeggiare in grande stileTanti gadget per la BrexitUsciti dalla metropolitana di Westminster si viene accolti da tantissime bandierine inglesi. “3 pound” urlano i rivenditori. “Festeggiate con noi l’uscita dall’Europa“ Parliament Square è vestita a festa con le bandiere inglesi ad ogni palo della piazza. Famiglie e amici si sono ritrovati qui, sotto la statua di Winston Churchill, quasi come fosse la fine dell’anno. Tutti sono pronti per festeggiare il nuovo inizio in questa giornata che passerà alla storia. Sì perché se per la maggior parte, l’uscita dell’Inghilterra dall’Europa è stato un grandissimo errore, per tanti inglesi è la rivincita. “Oggi vince la democrazia” racconta un ragazzo, che è venuto a festeggiare con la fidanzata e si ... vanityfair

