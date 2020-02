Coronavirus (e pregiudizi): Rai Yoyo corre ai ripari con Peppa Pig 'Speciale Cina' (Di sabato 1 febbraio 2020) Rai Yoyo sceglie di festeggiare il Capodanno Cinese con una piccola programmazione a tema domenica 2 febbraio, replicata alle 7.00, alle 10.30 e alle 17.00. Un segno che la rete (e l'azienda) hanno pensato come "come segno di simpatia e viCinanza verso i bambini cinesi che trascorrono quest’anno le feste di capodanno in un momento di difficoltà per l’emergenza del Coronavirus". Messa così suona forse un po' male, visto che si potrebbe leggere nella "difficoltà per l’emergenza del Coronavirus" un cenno di solidarietà per la 'piaga virale' che li sta 'colpendo'. In realtà quel segno di simpatia e viCinanza va visto soprattutto come tentativo di andare oltre i tanti segni di intolleranza, razzismo e (principalmente) ignoranza che i nostri connazionali di origini cinesi (direi orientali in genere) e le comunità cinesi e orientali in Italia stanno vivendo in queste ore di psicosi ... blogo

